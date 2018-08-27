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Администрация Порошенко начала информационную войну — журналист

Политика

Украинская власть борется с инакомыслием, удаляя и блокируя неудобных людей в соцсетях

Варшава, 27 августа 2018, 16:14 — REGNUM  Администрация президента Украины Петра Порошенко борется с инакомыслием, используя связи с отдельными модераторами социальной сети Facebook, заявил журналист Анатолий Шарий 27 августа в своем видеообращении на сайте YouTube.

В качестве доказательства Шарий напомнил случай, когда в 2015 году советник министра МВД Украины Антон Геращенко написал на своей странице открытый призыв к террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправляться с российскими военнослужащими, находящимися в Сирии, а также с их семьями в России.

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Страница политика была заблокирована, но восстановлена спустя час.

«Если вы сталкивались с такой вещью, как блокировка на Facebook, попробуйте как-то достучаться до модераторов… Ему восстановили аккаунт за час, явно по звонку, по связи, по прямой связи с модераторами на Facebook», — считает блогер.

Анатолий Шарий отметил, что на Украине явно началась предвыборная кампания.

«Сейчас возможно всё что угодно, и эта власть пойдёт на всё, чтобы прикрыть рот тем, кто им на самом деле неудобен, потому что такое движение относительно одного человека я вижу впервые».

Напомним, ранее стало известно, что администрация социальной сети Facebook без предупреждения заблокировала на месяц аккаунт известного журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.

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