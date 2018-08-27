В Костроме стали известны все желающие возглавить город

Кострома, 27 августа 2018, 15:13 — REGNUM На должность главы администрации города Костромы претендуют 12 человек, сообщает ГТРК «Кострома». В городе завершен первый этап отборочного конкурса на вакантную должность.
Кандидатами на пост главы города в порядке подачи документов стали:
- заместитель губернатора Алексей Смирнов,
- депутат Городской Думы Евгений Ступин,
- депутат Городской Думы Владимир Бутылкин,
- депутат Городской Думы Лариса Гусарова,
- краевед, гид и лингвист из Москвы Оксана Ключинская,
- индивидуальный предприниматель Наталья Цветкова,
- специалист по охране труда завода Автокомпонентов Алексей Громов,
- работник торговой сферы Владимир Балыков,
- работник торговой сферы Сергей Гусаров
- член правления общественной организации «Общее дело» Сергей Тихомиров,
- генеральный директор ООО «Сущево» Борис Андрианов
- временно безработный Олег Пащенин.
Теперь претенденты на пост главы города пройдут отбор и собеседование. Всех успешно прошедших этапы конкурса кандидатов представят областной думе, где депутаты должны будут выбрать будущего главу администрации. Контракт с победителем будет заключен на два года до окончания полномочий городского депутатского корпуса.
ИА REGNUM напоминает, что 6 июля бывший руководитель города Виктор Емец подал в отставку. Временно исполнять обязанности главы администрации стал первый заместитель Олег Болоховец.
По данным Kostroma. today Виктору Емецу «предложили другую работу — не в Костроме и не в государственном секторе». Главой городской администрации он проработал шесть лет.