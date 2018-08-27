В Костроме стали известны все желающие возглавить город

Кострома, , 15:13 — REGNUM На должность главы администрации города Костромы претендуют 12 человек, сообщает ГТРК «Кострома». В городе завершен первый этап отборочного конкурса на вакантную должность.

Кандидатами на пост главы города в порядке подачи документов стали:

заместитель губернатора Алексей Смирнов, депутат Городской Думы Евгений Ступин, депутат Городской Думы Владимир Бутылкин, депутат Городской Думы Лариса Гусарова, краевед, гид и лингвист из Москвы Оксана Ключинская, индивидуальный предприниматель Наталья Цветкова, специалист по охране труда завода Автокомпонентов Алексей Громов, работник торговой сферы Владимир Балыков, работник торговой сферы Сергей Гусаров член правления общественной организации «Общее дело» Сергей Тихомиров, генеральный директор ООО «Сущево» Борис Андрианов временно безработный Олег Пащенин.

Теперь претенденты на пост главы города пройдут отбор и собеседование. Всех успешно прошедших этапы конкурса кандидатов представят областной думе, где депутаты должны будут выбрать будущего главу администрации. Контракт с победителем будет заключен на два года до окончания полномочий городского депутатского корпуса.

ИА REGNUM напоминает, что 6 июля бывший руководитель города Виктор Емец подал в отставку. Временно исполнять обязанности главы администрации стал первый заместитель Олег Болоховец.

По данным Kostroma. today Виктору Емецу «предложили другую работу — не в Костроме и не в государственном секторе». Главой городской администрации он проработал шесть лет.