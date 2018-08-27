«Имитация кипучей деятельности?»: о разделении России на макрорегионы

Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM Идея о том, что Россию для её ускоренного развития нужно разделить на 14 макрорегионов, у доцента кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерия Амирова вызывает смешанные чувства. Об этом он и сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя эту инициативу.

«С одной стороны, всё вполне логично, потому что трудно выстраивать стратегии развития в том же Уральском федеральном округе, где есть индустриальные Свердловская и Челябинская области, сырьевые ХМАО, ЯНАО, преимущественно сырьевая Тюменская область и сельскохозяйственная житница — Курганская. И уж совсем выглядит странным нахождение в одном округе на 95 процентов дотационных северокавказских республик и развитой в промышленном отношении Ростовской области. Вроде бы деление на макрорегионы-кластеры должно помочь учесть различия и решительно актуализировать программы поддержки», — отметил Валерий Амиров.

При этом, по его словам, есть пара существенных «но». Получается, что в каждом макрорегионе будет своё начальство, своё чиновничество и, чего доброго, свои полпредства. Эксперт отмечает, что речь идет о дополнительных надстройках к и без того перегруженному бюрократией российскому государственному организму.

«Если посмотреть предложения по экономическому переустройству, то видно, что они не устраняют очевидных несуразностей, согласно которым, например, уральские географически и экономически Пермский край и Башкирия оказались в Приволжском федеральном округе. Не получится ли так, что их еще больше административно оторвут от родного им Урала? Кроме того, новое деление знаменует фактическую констатацию того факта, что «окружное» деление малоэффективно. Вместе с полпредствами. Но в этом никто почему-то признаваться не хочет», — сказал эксперт.

«Мне кажется, что минусов в итоге больше. Напоминает имитацию кипучей реформаторской деятельности. Во время экономической чумы, в которой всё больше и больше увязает мир, пораженный санкциями, протекционизмом и предчувствием больших катаклизмов…» — резюмировал Валерий Амиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в недрах Минэкономразвития России создан законопроект под названием «Стратегия пространственного развития». Согласно ему, к двум имеющимся в России макрорегионам могут добавить ещё 12. Сейчас в стране есть Северокавказский и Дальгневосточный макрорегионы. К ним планируют добавить Центрально-Чернозёмный, Северный, Центральный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Волго-Уральский, Уральский, Южно-Сибирский, Енисейский, Западно-Сибирский и Байкальский. В правительстве проект рассмотрят уже осенью.