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Назарбаев поручил службе внешней разведки следить за террористами

Политика

Глава службы внешней разведки отчитался перед президентом о результатах деятельности

Астана, 27 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил директору службы внешней разведки республики «Сырбар» Габиту Байжанову держать на постоянном контроле террористов, сообщили 27 августа в пресс-службе главы государства.

Байжанов рассказал президенту о деятельности службы по итогам первой половины 2018 года. Назарбаев также отметил, что службе необходимо вести тесное сотрудничество с коллегами из специальных органов за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в ходе выступления в Казанском государственном университете Назарбаев заявил, что терроризм и экстремизм развиваются из-за потери доверия между ведущими государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: Терроризм развивается из-за недоверия между ведущими странами

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Политическая жизнь Казахстана
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