Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт видеоблогера Анатолия Шария

Киев, , 15:03 — REGNUM В социальной сети Facebook перестал быть доступен аккаунт известного украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщила 27 августа его супруга Ольга.

По ее словам, социальная сеть Facebook удалила аккаунт Шария с 280 тыс. подписчиков «без объяснения причин».

«У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 тыс. подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать, как начало предвыборного сезона?» — написала Ольга в своем Facebook.

https://www.facebook.com/1082411487/posts/10215536238494060/

Добавим, удаление своего аккаунта прокомментировал сам блогер, по его словам, блокирование страницы стало результатом действий в интересах администрации президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Порошенко заявил, что достижения пяти лет оказались в опасности из-за президентских выборов и вмешательства России в избирательный процесс на Украине.

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