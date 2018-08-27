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Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт видеоблогера Анатолия Шария

Политика

По словам самого блогера, блокирование страницы стало результатом действий в интересах администрации президента Украины

Киев, 27 августа 2018, 15:03 — REGNUM  В социальной сети Facebook перестал быть доступен аккаунт известного украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщила 27 августа его супруга Ольга.

По ее словам, социальная сеть Facebook удалила аккаунт Шария с 280 тыс. подписчиков «без объяснения причин».

«У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 тыс. подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать, как начало предвыборного сезона?» — написала Ольга в своем Facebook.

https://www.facebook.com/1082411487/posts/10215536238494060/

Добавим, удаление своего аккаунта прокомментировал сам блогер, по его словам, блокирование страницы стало результатом действий в интересах администрации президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Порошенко заявил, что достижения пяти лет оказались в опасности из-за президентских выборов и вмешательства России в избирательный процесс на Украине.

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