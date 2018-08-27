Глава МИД Франции проведет ежегодную конференцию

Париж, , 15:17 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан соберет послов на ежегодную конференцию с 27 по 31 августа, сообщает МИД Франции.

Тема конференции: «Альянсы, ценности и интересы Франции в современном мире». Мероприятие призвано скорректировать французскую дипломатию для защиты интересов страны и продвижения ценностей государства в меняющемся геополитическом пространстве в рамках европейских и международных альянсов Франции. В ходе конференции выступит глава Франции, премьер-министр и министр иностранных дел.

В понедельник, 27 августа, Жан-Ив Ле Дриан проведет 15-минутные беседы между более чем 400 представителями бизнеса с послами. Жан-Ив Ле Дриан завершит конференцию 29 августа после речи своего почетного гостя, главы МИД Канады Христя Фриланд, чья страна в настоящее время занимает пост председателя G7.

Эта ежегодная встреча является важным моментом во французской дипломатии. Правящие круги Франции могут представить ориентиры, которые будут направлять работу представителей Франции за рубежом.

Конференция позволяет руководителям дипломатических должностей обмениваться мнениями между собой, делиться своим опытом, а также встретится с экспертами и представителями частного сектора.