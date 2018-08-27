В Киеве может появиться улица имени Джона Маккейна

Киев, , 14:54 — REGNUM Одной из улиц столицы Украины может быть присвоено имя американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Петиция с подобной инициативой опубликована на сайте Киевской городской рады.

Читайте также: Сенатор-республиканец Джон Маккейн ушел из жизни в возрасте 81 года

Автор обращения отмечает, что «американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжёлые времена, его помощь невозможно переоценить».

«Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!» — написал автор петиции.

Ранее по теме: Порошенко: Маккейн — защитник Украины и украинцев

Предлагается переименовать улицу Жмеринскую, либо назвать именем сенатора новую улицу в столице. Чтобы эта инициатива была рассмотрена, она должна набрать 10 тыс. подписей. Пока под обращением подписались восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор США Джон Маккейн ушёл из жизни 25 августа в США после продолжительной болезни. Медики диагностировали у него опухоль головного мозга. Политику был 81 год. Комментируя известие и его кончине, Президент Украины Пётр Порошенко вспомнил об их совместной поездке в Широкино, чтобы поздравить украинских морпехов. Сенатора украинский лидер назвал защитником Украины и украинцев. Память Джона Маккейна почтили минутой молчания.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии: Джон Маккейн был великим государственным деятелем