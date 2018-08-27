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Назарбаев направил в Литву нового посла

Политика

Виктор Темирбаев ранее работал в посольстве Казахстана в России

Назарбаев направил в Литву нового посла
Иллюстрация: Mfa.gov.kz
Виктор Темирбаев (второй слева)

Астана, 27 августа 2018, 15:10 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении посолом республики в Литву Виктора Темирбаева, сообщили 27 августа в пресс-службе главы государства.

Темирбаев ранее занимал должность советника-посланника в посольстве Казахстана в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая бывший министр внутренних дел Казахстана Бауржан Мухамеджанов назначен послом республики в Грузии. Ранее Мухамеджанов занимал должность посла в Латвии и Литве.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый посол Казахстана в Грузии

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Политическая жизнь Казахстана
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