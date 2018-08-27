Макрон: Париж хочет поддерживать особые отношения с Лондоном

Париж, , 14:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем желании иметь особые отношения с Соединенным Королевством после его выхода из Европейского союза, сообщает 27 августа Reuters.

«Франция хочет поддерживать крепкие, особые отношения с Лондоном, но только не в том случае, если это ляжет бременем только на ЕС», — подчеркнул Макрон.

Глава Франции добавил, что уважает выбор народа Великобритании, но это не должно сказываться на целостности содружества.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из состава Евросоюза в соответствии с волеизъявлением подданных королевства, проголосовавших на референдуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Brexit: Британия не будет оставаться в Таможенном союзе