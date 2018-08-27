«Джон Маккейн убивал вьетнамцев лично, а жителей Донбасса – опосредованно»

Москва, , 14:50 — REGNUM Сенатор Джон Маккейн был отцом Майдана и военным преступником. Об этом 27 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, комментируя смерть американского сенатора Джона Маккейна.

«В мире достаточно благоглупостей, — сказал Платошкин. — Благоглупость, на мой взгляд, это такое изречение, которое, на первый взгляд, очень правильное, а если вдуматься — тупое и идиотское. Одно из таких изречений: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего». О Гитлере тоже ничего плохого говорить не будем? Они (США — прим. ИА REGNUM ) сыпали на Вьетнам напалм и химическое оружие. Логика была такой: «Вбомбить Вьетнам в каменный век». Вьетнамцев он (Маккейн — прим. ИА REGNUM ) убивал лично, а жителей Донбасса — опосредованно. Давайте не будем забывать, кто был отцом славного Майдана. Это военный преступник и негодяй».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор-республиканец (штат Аризона) Джон Маккейн умер в США 25 августа в возрасте 81 года. Панихида по усопшему состоится 30 августа, а похороны — 2 сентября.

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