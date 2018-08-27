Москву нельзя делать центром макрорегиона – политолог

Воронеж, , 14:25 — REGNUM Москва перекормлена ресурсными и статусными возможностями, поэтому стоит подумать над тем, чтобы сделать центром Центрального макрорегиона какой-то другой субъект России. Об этом, комментируя инициативу Минэкономразвития о разделении России на 14 макрорегионов, заявил 27 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Слатинов. По его мнению, таким образом можно добиться перераспределения ресурсов.

Напомним, ранее стало известно, что Минэкономразвития готовит «Стратегию пространственного развития», согласно которой в России должны появиться новые экономические зоны. Всего планируется разделить страну на 14 макрорегионов, каждый из которых должен включать как минимум один крупный центр экономического роста. Вполне логично, что главную роль в Центральном макрорегионе будет играть Москва. Однако, по мнению политолога, добиться большего развития можно, сместив центр в какой-либо нестоличный регион.

«На мой взгляд, столичный статус и так гипертрофирован, мы видим, что Москва превращается в суперзвезду, суперрегион с фантастической концентрацией ресурсов. Если Москва станет центром региона Центрального, то это будет способствовать лишь дальнейшему усилению концентрации. Я бы предложил подумать над тем, чтобы этим центром сделать не Москву, потому что в этом смысле Москва уже перекормлена ресурсными и статусными возможностями», — сказал Владимир Слатинов.

По мнению собеседника ИА REGNUM, в целом появление новых зон может сказаться на усилении региональной составляющей.

«Во всем, что касается не-Москвы, усиление региональной составляющей важно, потому что у нас гигантская диспропорция, у нас очень сильно перекошено территориальное развитие, в этом плане создание этих макрорегионов кажется очень неплохой задумкой, даже если благодаря этому удастся оттянуть ресурсы у Москвы и создать новые точки роста, хотя бы в лице этих центров, это уже будет хорошо».

ИА REGNUM напоминает, что проект должен быть внесен в правительство в сентябре 2018 года. Если он будет одобрен, в России, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегионов, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

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