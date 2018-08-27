«Это объективно»: о делении России на 14 макрорегионов

Москва, , 14:27 — REGNUM Формирование Минэкономики «Стратегии пространственного развития», предполагающей деление России на 14 макрорегионов, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает вполне объяснимой инициативой. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

«Сколько себя помню, в России постоянно ведутся поиски наилучшего территориального деления страны. Самым памятным передел был при Никите Хрущёве: к примеру, Алтайский край тогда попал в Кузбасский Совнархоз. Затем вроде бы успокоились, замкнули все на Москву. Но рано или поздно сверхцентрализация всей власти и денег в Москве порождает центробежные тенденции, тем более, когда доходы в Москве падают. Падение цен на нефть в конце 80-х так вообще породил развал СССР. В современной истории России был и формат создания Сибирского соглашения.

И сегодня, при чрезмерной централизации ресурсов и власти в Москве и одновременно с усложнением доходной части федерального бюджета, вновь обсуждаются темы наиболее рациональной организации жизни в России. Это объективно.

Но здесь ситуация — как движение по лезвию бритвы — с одной стороны, децентрализация повышает риск развала России, но одновременно сверхцентрализация тоже опасна развалом. Но в данном случае речь вряд ли идет о новом территориальном делении, скорее всего, речь идет о перегруппировке президентской бюрократии, которая сформирована по округам и занимается лишь сбором информации и никаких властных полномочий не имеет, так как этого нет в Конституции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минэкономики осуществило доработку документа под названием «Стратегия пространственного развития». В соответствии с этим проектом, Россию предполагается поделить на 14 макрорегионов. По идее авторов, эти территории не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономические связи, по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока, Северного Кавказа, а также — Енисейского и Байкальского макрорегионов.