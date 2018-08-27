Макрон: «Я верю в восстановление суверенитета Ливии»

Париж, , 14:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою решимость продвигать соглашение, достигнутое в мае в Париже между различными ливийскими лидерами, которое включает планы по проведению выборов в Ливии, сообщает Europe1.

«Я верю в восстановление суверенитета Ливии. В этой стране, которая стала театром всех внешних интересов, роль Франции состоит в том, чтобы преуспеть в продвижении Парижского соглашения», — заявил Макрон.

Глава государства также счел тревожным ситуацию в Сирии: «В настоящее время ситуация в Сирии тревожит, потому что режим угрожает создать новый гуманитарный кризис в регионе Идлеб и пока не демонстрирует готовность к переговорам».

Президент призвал, в частности, «еще больше усилить давление на сирийский режим и его союзников» и надеется, что «России и Турция будут играть свою роль и возьмут на себя свои обязательства».

Ранее сообщалось, что Франция поддерживает инициативу Италии продолжить международный диалог по ситуации в Ливии.

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