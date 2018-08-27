Министерство обороны Ирана закрыло 130 предприятий

Тегеран, , 14:23 — REGNUM Министерство обороны Ирана закрыло свыше 130 подконтрольных ведомству компаний, сообщает 27 августа Anadolu.

Закрытые фирмы активно работали в транспортной, энергетической и строительных отраслях экономики и находились на балансе оборонного ведомства.

«Министерство отказалось от своих акций в Wagon Pars и Iran Air Tours», — подчеркнул министр обороны Ирана Амир Хатами.

Напомним, в январе 2017 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи приказал военным избавиться от своих непрофильных активов и перестать заниматься бизнесом. Ведомство подчеркнуло, что готово приватизировать 72% своих предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Подданная Великобритании вернулась в иранскую тюрьму