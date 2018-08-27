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Министерство обороны Ирана закрыло 130 предприятий

Политика

Ведомство планирует приватизировать свои активы

Тегеран, 27 августа 2018, 14:23 — REGNUM  Министерство обороны Ирана закрыло свыше 130 подконтрольных ведомству компаний, сообщает 27 августа Anadolu.

Закрытые фирмы активно работали в транспортной, энергетической и строительных отраслях экономики и находились на балансе оборонного ведомства.

«Министерство отказалось от своих акций в Wagon Pars и Iran Air Tours», — подчеркнул министр обороны Ирана Амир Хатами.

Напомним, в январе 2017 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи приказал военным избавиться от своих непрофильных активов и перестать заниматься бизнесом. Ведомство подчеркнуло, что готово приватизировать 72% своих предприятий.

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