Google заблокировал иранский канал HispanTV

Мадрид, , 14:16 — REGNUM 27 августа руководство иранского испаноязычного канала HispanTV поставило под сомнение свободу слова на Западе из-за блокировки канала платформами Google и YouTube. Об этом сообщает Prensa Latina.

Канал недоступен для более чем 500 тыс. подписчиков с 21 августа. Американская компания поясняет, что заблокировала канал в связи с предполагаемой кампанией дезинформации, которую проводит Исламская Республика Иран. По словам заместителя главы Google Кента Уолкера, были выявлены и удалены аккаунты, связанные с государственной телерадиокомпанией Ирана «Голос Исламской Республики Иран».

Компания FireEye, партнер Google в области компьютерной безопасности, признала, что борется с растущим влиянием Ирана в США, Великобритании и странах Латинской Америки.

Иранский канал HispanTV работает с декабря 2011 года. Канал был открыт президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом с целью установления более тесных связей со странами испаноязычного мира. Его штаб-квартира расположена в Мадриде.

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