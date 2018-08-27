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Смольный решил переименовать комитет по образованию

Политика

Пошли по пути федеральных коллег

Смольный решил переименовать комитет по образованию
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Смольного

Санкт-Петербург, 27 августа 2018, 14:04 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о решении переименовать городской комитет по образованию. Об этом он заявил 27 августа в ходе городского педагогического совета, на котором присутствуют руководители образовательных учреждений города.

«Деятельность нашей школы вышла за рамки образования, поэтому предлагаю переименовать профильное ведомство», — приводит слова губернатора издание Смольного «Петербургский дневник».

Комитет, отвечающий за общее, дополнительное и среднее профессиональное образование в Петербурге, получит название «комитет по просвещению».

Когда именно состоится переименование, в самом комитете по образованию сказать затруднились, поскольку предложение губернатора стало для чиновников неожиданным, отмечает источник.

Корреспондент ИА REGNUM полагает, что решение Смольного напрямую связано с недавним созданием Министерства просвещения РФ, в ведении которого отныне находятся средние общеобразовательные школы и другие заведения среднего образования. При этом высшее образование осталось в ведении Министерства науки и высшего образования.

В составе городской власти Петербурга также есть отдельный комитет по науке и высшей школе.

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