Безопасность работы в шахтах будет повышена

Кемерово, , 14:00 — REGNUM Власти РФ в ближайшее время рассмотрят изменения в закон о техрегламентах, чтобы усилить контроль за вопросами безопасности в шахтах, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими разреза «Черниговец» в Кемеровской области.

«Депутаты «Единой России» от вашего Заксобрания выступили с инициативой внести изменения и в закон о технических регламентах с целью усилить контроль и общественных организаций, и государства за вопросами безопасности. В ближайшее время рассмотрим», — цитирует ТАСС слова главы государства.

Владимир Путин добавил, что ему приятно было услышать, «как высокотехнологично подходят к решению вопросов по обеспечению безопасности и на разрезах, и в шахтах». «Что особенно приятно, это то, что отрасль развивается высокотехнологично, внедряются новые стандарты, новые технологии, — с удовлетворением отметил российский лидер. — Много, очень много новаций использовано за эти годы. Надеюсь, что все это будет повышать уровень безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин находится в Кемеровской области с рабочей поездкой. В регионе глава государства заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец», а также встретится с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

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