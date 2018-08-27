Макрон: ЕС не должен зависеть в военном плане от США

Париж, , 13:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал планы по созданию оборонного проекта для Европейского союза, сообщает 27 августа Al Arabia.

Макрон подчеркнул, что безопасность на территории содружества больше не должна зависеть от Соединенных Штатов. Подробности пока не разглашаются.

Напомним, Франция, а также многие другие члены ЕС входят в оборонный альянс НАТО, где руководящую роль играют США. Пользуясь своим экономическим и военным превосходством Вашингтон фактически является единственным гарантом военной безопасности для союзников, что в то же время означает и политическое влияние.

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