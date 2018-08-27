Премьер-министр Испании начал рабочий тур по Южной Америке

Сантьяго, , 13:46 — REGNUM 27 августа глава правительства Испании Педро Санчес начал официальный визит в страны Южной Америки, сообщает агентство Prensa Latina.

Поездка Санчеса начинается с визита в Чили, где он проведет переговоры с чилийским лидером Себастьяном Пиньерой. Затем Санчес отправится в Боливию, Колумбию и Коста-Рику. В планах Педро Санчеса обсуждение мирного урегулирования в Колумбии и возможное содействие переговорам с Армией национального освобождения (ELN). В Коста-Рике испанский премьер-министр посетит штаб Межамериканского суда по правам человека.

«Мы хотим сделать более интенсивными отношения с Латинской Америкой в вопросах окружающей среды, гендерного равенства, образования, здравоохранения и миграции. Мы будем проводить встречи с компаниями и испанским сообществом», — написал Педро Санчес на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боливии планируется подписание соглашения о присоединении Испании к строительству железной дороги Tren Bioceánico, которая соединит бразильский порт Сантус на атлантическом побережье с перуанским портом Ило на берегу Тихого океана.

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