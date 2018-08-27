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США восстановили Второй флот

Политика

Восстановление Второго флота ВМС США является ответом на усиление России и Китая

США восстановили Второй флот
Иллюстрация: Navy.mil
Авианосная ударная группа

Вашингтон, 27 августа 2018, 13:38 — REGNUM  Американский ресурс WAVY.com сообщил о возрождении Второго флота ВМС США. Церемония, на которой было объявлено о этом, прошла 24 августа на борту атомного авианосца «Джордж Буш» в Норфолке.

Второй флот был выведен из рядов ВМС США в 2011 году из соображений экономии. Нынешнее восстановление связано с возобновлением глобальной конкуренции великих держав, и является ответом на усиление России и Китая. Союзники Соединенных Штатов позитивно оценивают данный шаг.

Второй флот будет отвечать за Восточное побережье США и Атлантический океан, проводить операции и в Северной Атлантике. Командующим Второго флота назначен вице-адмирал Эндрю Льюис. Штаб-квартира флота будет находиться в Норфолке. Флот будет координировать свои действия с 4-м флотом во Флориде и 6-м флотом в Италии.

Ранее Второй флот поддерживал многие важные операции: кубинский ракетный кризис, операцию «Щит пустыни», операцию «Буря в пустыне», операцию «Несокрушимая Свобода» и операцию «Свобода Ираку».

Представлен и новый герб Второго флота, который имеет девиз «Готов в бою».

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Военное влияние США в мире
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