США восстановили Второй флот

Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Американский ресурс WAVY.com сообщил о возрождении Второго флота ВМС США. Церемония, на которой было объявлено о этом, прошла 24 августа на борту атомного авианосца «Джордж Буш» в Норфолке.

Второй флот был выведен из рядов ВМС США в 2011 году из соображений экономии. Нынешнее восстановление связано с возобновлением глобальной конкуренции великих держав, и является ответом на усиление России и Китая. Союзники Соединенных Штатов позитивно оценивают данный шаг.

Второй флот будет отвечать за Восточное побережье США и Атлантический океан, проводить операции и в Северной Атлантике. Командующим Второго флота назначен вице-адмирал Эндрю Льюис. Штаб-квартира флота будет находиться в Норфолке. Флот будет координировать свои действия с 4-м флотом во Флориде и 6-м флотом в Италии.

Ранее Второй флот поддерживал многие важные операции: кубинский ракетный кризис, операцию «Щит пустыни», операцию «Буря в пустыне», операцию «Несокрушимая Свобода» и операцию «Свобода Ираку».

Представлен и новый герб Второго флота, который имеет девиз «Готов в бою».