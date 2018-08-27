Назад в будущее: макрорегионы РФ — проекция экономических районов СССР?

Симферополь, , 13:37 — REGNUM Разделение на макрорегионы чем-то напоминает деление на экономические районы, принятое в СССР, однако пока не совсем понятно, что положено в основание проекта — текущие экономические показатели и географическая реальность или попытка управлять развитием. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политэкономический обозреватель Семён Уралов.

«Если подобным разделением просто зафиксировать реальность, то естественным образом зафиксируется отставание в развитии регионов. Если же наоборот будут поставлены цели с учетом выравнивания экономического развития и более глубокая межрегиональная интеграция, то задумка имеет шансы на успех», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, более предметно можно будет говорить, когда начнётся полноценная экспертиза проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предлагает создать 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами Российской Федерации. Соответствующий проект, названный «Стратегия пространственного развития», обещают рассмотреть в сентябре. Кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегионов, планируется добавить Южный, Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. В правительстве также отмечают, что каждый новообразованный макрорегион будет включать как минимум один крупный центр экономического роста.

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