Индонезия делится с Афганистаном опытом по развитию инфраструктуры

Джакарта, , 13:43 — REGNUM Индонезийское правительство делится с Афганистаном своим опытом и знаниями по развитию инфраструктуры, сообщает МИД Индонезии.

«Международный семинар по развитию инфраструктуры Афганистана: обмен передовой практикой для достижения целей устойчивого развития» проходит в Южном Тангеранге с 26 августа по 1 сентября 2018 года.

«Развитие инфраструктуры очень важно для поддержки программы устойчивого развития ООН и для улучшения благосостояния общества», — заявил директор по техническому сотрудничеству МИД Индонезии Мохаммад Сиариф Алатас.

По его словам, правительство Индонезии привержено поддержке мира и процесса развития в Афганистане, как заявил президент Индонезии Джоко Видодо во время государственного визита в Афганистан в январе 2018 года.

«Ожидается, что опыт и знания, полученные в Индонезии, могут быть использованы афганскими чиновниками, которые участвуют в семинарах по развитию инфраструктуры в Афганистане», — отметил Мохаммад Сиариф Алатас.

Международный практикум по инфраструктуре Афганистана является одним из обязательств правительства Индонезии оказывать техническую помощь в рамках сотрудничества Юг-Юг.

В период 2006—2017 годов Индонезия провела 50 тренингов, в которых приняли участие 419 участников из Афганистана. В 2018 году правительство Индонезии провело обучение по наращиванию потенциала в области малого и среднего бизнеса, в котором приняли участие пять участников из Афганистана.