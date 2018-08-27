Сальвини обвинил Ренци в двуличии: тот тоже «шантажировал ЕС»

Рим, , 13:23 — REGNUM Вице-премьер Италии Маттео Сальвини разместил на своей странице в Twitter сделанную в 2017 году видеозапись, на которой экс-премьер Маттео Ренци в эфире одного из телеканалов предлагает перестать выплачивать членские взносы в ЕС в случае, если ЕС откажется от помощи Италии в вопросе о нелегальных мигрантах.

«Невероятно. Этот синьор, который сегодня нас обвиняет, год назад говорил, что «если Европа не будет принимать мигрантов, прибывающих в Италию, то мы не будем платить те 20 млрд евро, которые каждый год отправляем в Брюссель», — отметил Сальвини.

Другими словами, накануне парламентских выборов Ренци, чтобы понравиться избирателям, тоже обещал борьбу с нелегальной миграцией, но год спустя, проиграв выборы, бывший лидер Демократической партии произносит прямо противоположное, отмечают сторонники Сальвини.

В середине августа 2018 года в разгар конфликта вокруг перевозившего нелегальных мигрантов корабля Diciotti вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, то возглавляемое им «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

Фактически Ди Майо лишь воспроизвел заявления Ренци годичной давности, но при этом демократы, включая и самого Ренци, критиковали его, называя популистом. В Еврокомиссии ответили Ди Майо, что не стоит разговаривать «на языке шантажа». В итальянском правительстве, в свою очередь, констатируют, что и Еврокомиссия, и остальные страны ЕС лишь обещают Италии помощь в вопросе о мигрантах, но никакой реальной поддержки не оказывают.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. В течение пяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В итоге было принято решение о том, что мигранты будут распределены по нескольким центрам приема, которыми занимается католическая Церковь в Италии.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.