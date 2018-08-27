Суд ООН начал слушания по иску Ирана против санкций США

Нью-Йорк, США, , 12:53 — REGNUM Международный суд Организации Объединенных наций (ООН) начал слушания по иску Ирана против Соединенных Штатов в связи с введением Вашингтоном односторонних санкций, сообщает 27 августа AFP.

По данным издания, слушания начались с представления содержащихся в иске аргументов Ирана, в том числе требовании к Вашингтону воздержаться от принятия дальнейших односторонних ограничительных мер.

Американские санкции, отмечается в иске, нарушают положения Договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1995 году.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация американского лидера планирует усилить давление на Иран при помощи более жестких санкций. По его словам, Вашингтон не планируют свергать правящий режим Ирана, а просто хотят «изменить поведение» республики.

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