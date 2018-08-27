В Берлине могут запретить продавать жилье иностранным гражданам

Берлин, , 13:00 — REGNUM Цены на недвижимость растут, а жилое пространство в центральных районах Берлина сужается: в борьбе с нехваткой жилья власти столицы Германии рассматривают возможность запрета иностранным инвесторам приобретать здесь недвижимость, передает немецкий телеканал N-TV 27 августа.

«Мы обдумываем это, — сказал мэр Берлина Михаэль Мюллер прессе. — В настоящее время сенаторы как раз разрабатывают предложения о том, как прекратить спекуляции с недвижимостью».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи домов иностранцам, чтобы остановить рост цен на недвижимость.

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