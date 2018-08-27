Новые правила Коммунистической партии Китая: религиозные члены должны уйти

Пекин, , 12:59 — REGNUM Правящая Коммунистическая партия Китая выпустила ряд новых правил, регулирующих поведение ее членов, сообщает Sindonews.

В одном из правил говорится, что члены, которые по-прежнему подчиняются своим религиозным убеждениям, должны покинуть партию. Запрещается также распространять слухи.

С тех пор как президент Си Цзиньпин пришел к власти шесть лет назад, «Коммунистическая партия провела различные репрессии, особенно в борьбе с коррупцией». Многие высокопоставленные члены партии были уволены и приговорены к тюремному заключению за коррупцию.

Обновленные правила партийной дисциплины были официально опубликованы в воскресенье, 26 августа, наблюдателем за коррупцией в Комитете по проверке дисциплины Коммунистической партии. Однако сами правила уже действуют с 18 августа 2018 года.

«Члены партии не имеют права выступать против политики или решений центральной партии, а также не могут распространять политические сплетни или подрывать единство партии», — говорится в документе.

Хотя конституция страны гарантирует свободу вероисповедания, коммунистическая партия официально признает только атеизм.

«Те, кто используют религию для подстрекательства, будут изгнаны», — отмечается в документе.