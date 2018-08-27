Иран и Сирия подписали новое соглашение о сотрудничестве

Дамаск, , 12:55 — REGNUM Министры обороны Сирии и Ирана подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщает 27 августа Al Arabia.

«Сирия выходит из кризисной ситуации и переходит к этапу восстановления», — отметил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Оборонное и техническое соглашение подразумевает продления соглашение о присутствии Ирана в Сирии», — добавил министр.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда здесь начались массовые акции протеста, переросшие в вооруженную борьбу. Вскоре к манифестантам присоединились террористические группировки. Благодаря усилиям ВКС России и иранским военным, влияние боевиков в Сирии значительно сократилось.