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Иран и Сирия подписали новое соглашение о сотрудничестве

Политика

Военные Исламской республики продолжат присутствовать на территории страны

Иран и Сирия подписали новое соглашение о сотрудничестве
Иллюстрация: Mod.gov.ir
Встреча министров оборны Ирана и Сирии

Дамаск, 27 августа 2018, 12:55 — REGNUM  Министры обороны Сирии и Ирана подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщает 27 августа Al Arabia.

«Сирия выходит из кризисной ситуации и переходит к этапу восстановления», — отметил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Оборонное и техническое соглашение подразумевает продления соглашение о присутствии Ирана в Сирии», — добавил министр.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда здесь начались массовые акции протеста, переросшие в вооруженную борьбу. Вскоре к манифестантам присоединились террористические группировки. Благодаря усилиям ВКС России и иранским военным, влияние боевиков в Сирии значительно сократилось.

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Война в Сирии
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