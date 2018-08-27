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В Колумбии прошел референдум о борьбе с коррупцией

Политика

99% проголосовавших сказали «да», но явка не достигла необходимых 33,3%

Богота, 27 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Жители Колумбии приняли участие в референдуме по вопросу принятия пакета мер по борьбе с коррупцией. Несмотря на то, что подавляющее число проголосовавших одобрили меры, низкая явка не позволила признать результаты референдума действительными, передает телеканал TeleSur 27 августа.

Почти 99% проголосовавших ответили положительно на 7 предлагаемых правительством мер, среди которых было предложение сократить зарплату конгрессменов и других высокопоставленных чиновников, ввести тюремное заключение и невозможность занятия государственных должностей для коррупционеров, участие граждан в формировании бюджетов, публикацию информации о доходах политиков, ограничение занятия государственных должностей тремя сроками, обязательную прозрачность контрактов. 11,6 млн избирателей пришли на избирательные участки, однако для признания референдума необходимый кворум составляет 33,3% всех избирателей — то есть 12,14 млн из общего числа в 36 млн.

Колумбия признана одной из самых коррумпированных стран в мире. По подсчетам Главного контрольного управления страны, в год разграбляется до 50 млрд колумбийских песо.

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Коррупция и борьба с ней
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