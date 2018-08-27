Эксперт: формирование макрорегионов усилит экономику России

Симферополь, , 12:20 — REGNUM Создание макрорегионов — эффективная мера, которая позволит субъектам Федерации значительно лучше распределять имеющиеся у них ресурсы, что в целом пойдёт на пользу экономике страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

По его словам, подобная идея давно напрашивалась, и её можно только приветствовать.

«Если же говорить конкретно о Крыме, то его роль в подобном проекте в ближайшие годы вряд ли может быть значительной. Это связано как с вопросом статуса полуострова и санкций, из-за которого крупный бизнес не идёт в регион, так и с ориентированностью экономики региона в первую очередь на туризм», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что Крым нуждается в соответствующей инфраструктуре, и Москва делает всё для того, чтобы эту инфраструктуру создать и сделать регион привлекательным для крупных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об идее создания 14 макрорегионов, сформированных с учётом социально-экономических связей между субъектами РФ. Соответствующий проект, названный «Стратегия пространственного развития», обещают вынести на рассмотрение правительства РФ в сентябре 2018 года. Согласно документу, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегиона, планируется добавить Южный, Северный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Об этом: В России могут появиться 14 макрорегионов — СМИ