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215 нелегальных мигрантов арестованы в Турции

Политика

Решается вопрос об их депортации

Анкара, 27 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали на территории страны 215 нелегальных мигрантов, сообщает 27 августа Anadolu.

Среди беженцев были мигранты из Сирии, Палестины и Ирака. Все они пытались проникнуть на территорию Европейского союза.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что в 2015 году Анкара подписала договор с Брюсселем, по которому закрывает границу от беженцев, многие нелегальные мигранты все равно пытаются проникнуть в содружество.

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Миграционная сделка ЕС — Турция
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