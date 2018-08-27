215 нелегальных мигрантов арестованы в Турции

Анкара, , 12:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали на территории страны 215 нелегальных мигрантов, сообщает 27 августа Anadolu.

Среди беженцев были мигранты из Сирии, Палестины и Ирака. Все они пытались проникнуть на территорию Европейского союза.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что в 2015 году Анкара подписала договор с Брюсселем, по которому закрывает границу от беженцев, многие нелегальные мигранты все равно пытаются проникнуть в содружество.

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