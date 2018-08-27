Бывший главный архитектор Воронежа поедет в колонию

Воронеж, , 12:06 — REGNUM Бывшему главному архитектору Воронежа Антону Шевелеву ближайшие три года предстоит провести в колонии общего режима. Накануне, 26 августа, в законную силу вступил приговор, вынесенный ранее Ленинским районным судом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Собеседник агентства уточнил, что жалоб ни от одной из сторон процесса на решение суда в установленный срок не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевелев был задержан в январе 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В апреле 2018 года дело было передано на рассмотрение Ленинского районного суда Воронежа.

16 августа суд вынес приговор: Шевелев был признан виновным в получении взятки. Судом ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере двукратной суммы взятки — 7 млн 140 тыс. рублей. Также в ближайшие десять лет Шевелев не сможет работать на государственной и муниципальной службе. Под стражу Шевелев был взят 16 августа после оглашения приговора — в зале суда.

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