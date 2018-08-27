Колыма примерит на себя опыт Свердловской области

Магадан, Магаданская область, , 12:10 — REGNUM Намечены сферы взаимовыгодных отношений Магаданской и Свердловской областей. Приоритеты для сотрудничества во время встречи наметили руководители регионов Сергей Носов и Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Обсуждение точек соприкосновения регионов состоялось на совещании в правительстве Магаданской области. Предложения обсуждались конкретные, вплоть до взаимных поставок продукции: к примеру, свердловчан интересует колымская рыба, магаданцев — уральское мясо и молоко.

«Мы настроены на установление регулярного сообщения, взаимные поставки продукции, которая производится в Магаданской и Свердловской областях. Уверен, что те соображения, которые высказали коллеги из промышленного, транспортного, жилищно-коммунального и строительного секторов найдут отражение в плане, который мы в ближайшее время подпишем с Сергеем Константиновичем», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Кроме того, регион интересуют полезные ископаемые Колымы. Глава Свердловской области обещал изучить возможности вхождения на территорию Магаданской области крупных уральских игроков, занимающихся в том числе геологоразведкой. Металлургический комплекс Колымы главы регионов намерены развивать с учётом колоссального опыта Свердловской области.

Руководство Магаданской области также намерено перенимать опыт уральского региона по обеспечению транспортного сообщения, развитию аэропортов. Кроме того, Сергей Носов заинтересовался перспективой задействования в авиаперевозках с Колымы компании «Уральские авиалинии» и знаниями уральских специалистов о дорожном строительстве.

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«Конечно, главное для развития дорожной отрасли — это решение вопросов финансирования. Это касается работы с федеральным центром. Но ее можно начинать, когда на руках есть качественный грамотный проект, без этого выходить и просить финансирования невозможно. Если мы говорим о крупных объектах, нам интересен опыт ведения строительства и реконструкции дорог, в частности, взаимодействия на расстоянии — так делают сейчас Урал и Крым. Нам нужно понять, как это можно использовать для взаимодействия Свердловской и Магаданской областей», — отметил Сергей Носов.

Он также подчеркнул, что для Колымы могут быть полезны реализованные в Свердловской области разработки в сфере образования, культуры, здравоохранения, обеспечения безопасности, в ЖКХ и многих других.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители Магаданской и Свердловской областей подписали соглашение. Оно рассчитано на пять лет и предусматривает расширение взаимодействия в разных сферах и сотрудничество в плане восстановления и охраны окружающей среды.

Врио главы Магаданской области Сергей Носов был назначен 28 мая. До этого он был мэром города Нижний Тагил (Свердловская область).