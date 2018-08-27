«Рецепт мира в Донбассе — автономия Донецка и Луганска в составе Украины»

Киев, , 11:51 — REGNUM Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе были единственным выходом в 2014—2015 годах, когда надо было остановить активные боевые действия. Пытаясь сегодня давать им оценку, политики должны помнить о том, что, во-первых, эти соглашения до сих пор не выполнены, а во-вторых, других соглашений у нас нет, заявил в интервью «112 Украина» лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

По словам политика, все, что делает «партия войны» в Киеве, представленная в украинской власти, она делает в одном контексте: игнорирование и невыполнение Минских соглашений.

«Хотя президент и повторяет, что они (соглашения. — Ред.) тоже безальтернативны, но это больше для слушателя внешнего, чем внутреннего… Соглашения, как утверждают нелюбимые мною американцы, — это был единственный выход в 2014—2015 годах, когда надо было остановить активные боевые действия. И они сыграли свою роль тогда, и они смогут играть роль дальше для того, чтобы все завершилось тем, что называется возвращением Украины на Донбасс и Донбасса в Украину. Это моя формула — я так ее назвал. Я не советую давать оценки, насколько они живы или нет. Это неправильно не только в дипломатическом контексте, это неправильно еще и потому, что других соглашений нет», — сказал Медведчук.

Разговоры о необходимости изменения Минских соглашений — на будапештский или другой формат — удивляют и вызывают смех, отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Ребята, чтобы менять формат, надо же спросить кого-то — а они вообще согласны? Допустим, поляки говорили — мы готовы, американцы — да, мы тоже не против. А кто знает, что Германия против вхождения США в «нормандский формат»? Ведь это прямо говорил в том числе и президент России Путин. Как можно создавать новый формат без учета той же РФ и, например, непризнанных республик? Каким образом вы будете с ними договариваться? Вы хотите договориться с РФ, хотите, чтобы она взяла на себя все, что касается непризнанных республик? Ну, это невозможно хотя бы потому, что Россия об этом заявляла, и неоднократно. Россия признает, что Донбасс — это территория Украины. Но Россия говорит: давайте выполним Минские соглашения. Эта территория, а если быть точными — люди, они должны осознать, вернуться в Украину», — пояснил политик.

Ссылаясь на социологический опрос, который проводился по заказу министерства информации Украины в декабре 2017 — январе 2018 года на неподконтрольных территориях, Медведчук обратил внимание на две цифры: 43% жителей выступают за независимость и признание этих территорий, и 43% выступают за возвращение в Украину на правах автономии.

«Такого никогда не было, я слежу, у меня есть анализ всей социологии, которая там проводилась. Это разве не предложение для власти? По такому пути надо двигаться, чтобы реализовать Минские соглашения, — а почему нет? 43% уже к этому готовы. Надо работать для убеждения. Где есть 43%, может оказаться 51% и 52%, и такая работа должна вестись. А как она может вестись? Только в условиях прямого диалога. Это моя позиция, которая озвучивается впервые. Мы должны идти по пути нахождения компромисса, и этот компромисс я вижу в предоставлении автономии в составе Украины», — сказал политик.

Он уверен: Украина должна сама начать прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, а не ждать Германию, Францию или РФ.

«Кстати, социология, которую проводили по нашему заказу в мае этого года: 32% жителей Украины считают, что неконтролируемые территории непризнанных ДНР и ЛНР могут быть возвращены в состав Украины на условиях предоставления им автономии. 32% — это большое количество», — подытожил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ, ДНР и ЛНР.