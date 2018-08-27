Начался рабочий визит Путина в Кемеровскую область

Кемерово, , 11:59 — REGNUM Сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область. В столице региона глава государства проведёт заседание комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщается на сайте Кремля.

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В ходе совещания участники обсудят меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках. С основным докладом выступит глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках рабочей поездки в Кемеровскую область российский лидер ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец». Также запланирована встреча Путина с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

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