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Президент России прибыл с рабочей поездкой в Кузбасс

Политика

В рамках рабочей поездки Владимира Путина в регион запланирована встреча с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилёвым

Кемерово, 27 августа 2018, 11:57 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибыл в Кузбасс с рабочей поездкой, сообщают местные СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин во время поездки в Кемеровскую область проведёт заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, а также встретиться с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

Отметим, что Владимир Путин посещал Кемеровскую область 27 марта. Он прибыл в регион спустя два дня после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Во время своей поездки в сибирский регион глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу и провел совещание о ликвидации последствий пожара. С Сергеем Цивилёвым глава государства встречался в июне в Москве.

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Рабочие поездки президента РФ в Сибирский ФО — 2018
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