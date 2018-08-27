Глава МИД Саудовской Аравии назвал Маккейна личным другом

Эр-Рияд, , 11:52 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубер выразил соболезнование в связи с кончиной американского сенатора Джона Маккейна, сообщает 27 августа Al Arabia.

На своей странице в Twitter аль-Джубейр назвал сенатора личным другом, которого он знал на протяжении более, чем 30 лет.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье сенатора. Америка потеряла американского героя, а я потерял личного друга, которого знал более 30 лет. Пусть его душа упокоится с миром», — подчеркнул министр.

Напомним, 26 августа скончался американский сенатор Джон Маккейн. В России он получил известность за свою жесткую и непримиримую позицию в отношении Москвы. Многие называли сенатора русофобом.

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