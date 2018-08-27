МИД Германии: в ЕС приступили к созданию аналога SWIFT

Берлин, , 11:46 — REGNUM В странах Евросоюза в настоящее время уже ведется работа над созданием системы, альтернативной международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

В ходе своего выступления в германском МИД Маас подчеркнул, что создание альтернативы SWIFT необходимо для сохранения автономности и суверенитета ЕС в торгово-экономической и финансовой политике.

«Мы работаем над предложениями, касающимися создания платежной системы, независимой от SWIFT, для создания европейского валютного фонда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в госкорпорации Ростех заявили о том, что в ближайшее время Россий перейдет на национальную систему передачи финансовых сообщений Центробанка — аналог системы SWIFT.

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