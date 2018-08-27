Понедельник, 27 Августа 2018 года
12:00:46 МСК

МИД Германии: в ЕС приступили к созданию аналога SWIFT

Политика

Создание альтернативы необходимо для сохранения суверенитета ЕС в торгово-экономической и финансовой политике

Берлин, 27 августа 2018, 11:46 — REGNUM  В странах Евросоюза в настоящее время уже ведется работа над созданием системы, альтернативной международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

В ходе своего выступления в германском МИД Маас подчеркнул, что создание альтернативы SWIFT необходимо для сохранения автономности и суверенитета ЕС в торгово-экономической и финансовой политике.

«Мы работаем над предложениями, касающимися создания платежной системы, независимой от SWIFT, для создания европейского валютного фонда», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в госкорпорации Ростех заявили о том, что в ближайшее время Россий перейдет на национальную систему передачи финансовых сообщений Центробанка — аналог системы SWIFT.

Читайте также: «Ростех» разработал аналог международной системы SWIFT

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новации в банковской сфере
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить