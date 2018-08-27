Глава МИД Германии заявил о возможности «новой стратегической реальности»

Берлин, , 11:51 — REGNUM Если существование альянса НАТО окажется под вопросом, возникнет новая стратегическая реальность. Об этом 27 августа заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на открытии 16-й конференции глав немецких дипломатических представительств за границей.

«Если НАТО случайно окажется под вопросом, возникнет новая стратегическая реальность, — приводятся слова министра на официальной странице немецкого МИД в Twitter. — Укрепляя европейские основы, мы создаем условия для того, чтобы США и ЕС смогли рассчитывать друг на друга в будущем. Суверенная и сильная Европа — это центральный внешнеполитический приоритет. Мы должны объединять суверенитет там, где национальные государства не имеют возможности выступать в одиночку».

Конференция проходит под лозунгом «Германия в Совете безопасности ООН: два года глобальной ответственности». В качестве почетного гостя на мероприятие приглашена министр иностранных дел Канады Кристия Фриленд.

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