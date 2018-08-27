Глава Франции встретится с представителями Федерации охотников

Париж, , 11:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет представителей Федерации охотников в Елисейском дворце в понедельник, 27 августа, сообщает Europe1.

Во встрече примут участие министр комплексных экологических преобразований Николя Юло и госсекретарь-министр экологического и солидарного перехода Себастьян Лекорну. Это должно позволить главе Франции представить первые решения по реформе охоты.

Глава Федерации охотников Гай Арле д'Опове заявил, что «реформа была абсолютно необходима, и ассоциация возлагает на нее большие надежды».

Охота является частью сельского мира Франции. «Сегодня вы убираете охоту в наших деревнях, и завтра вы теряете деревни», — заявил Себастьян Лекорну, который часто охотится вместе с семьей.

Напомним, в деревнях многие французы используют свою лицензию на охоту как документ, идентифицирующий личность, во время голосования. Во Франции существует около 80 тыс. охотничьих ассоциаций.