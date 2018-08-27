Якутск, , 12:01 — REGNUM Создание 14 макрорегионов — это дублирование функций и дополнительные траты. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя инициативу дополнительного территориального деления России.

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«Закон же есть о территориальной целостности и призывах к тому, чтобы территории расчленить, — недоумевает эксперт. — У нас 89 регионов, семь федеральных округов, ещё ввести 14 макроокругов. Ну сколько можно Россию делить? Она же не резиновая. К тому же от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Надо смотреть на эффективность самой системы, а не придумывать дополнительные кормушки для знакомых и друзей властей предержащих».

Андрей Данилов предполагает, что места в новых органах власти займут те же самые люди, которые сейчас управляют страной: либо проворовавшиеся, либо уволенные, либо ушедшие на пенсию руководители каких-то ведомств.

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«Просто создаётся дополнительная бюрократия. Я считаю, что даже федеральные округа не нужны — их стоит убрать. Это же дополнительные траты, дополнительно нужно содержать чиновничий аппарат. Мы создаём очередную кормушку, тратим государственный бюджет на непонятные проекты. Возьмём, к примеру, опыт Советского Союза и Российской империи — нагромождение структуры на структуру ни к чему хорошему никогда не приводило. Дублируются одни и те же функции — макрорегионы, микрорегионы… Для чего это нужно? Я не вижу смысла. Итак уже есть федеральные округа и регионы», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ разработан проект «Стратегия пространственного развития». Согласно документу, в России, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегиона, планируется добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.