Депутат Думы просит проверить все мосты Петербурга после ЧП на Володарском

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Депутат Госдумы от Санкт-Петербурге Михаил Романов («Единая Россия») просит генпрокурора России Юрия Чайку и главу СКР Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование причин самопроизвольного движения разводного пролета Володарского моста Санкт-Петербурга. Кроме того, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко депутат Романов просит начать проверку технического состояния всех разводных мостов Северной столицы.

Напомним, 25 августа в 20:40: в самопроизвольно приподнявшийся пролет моста врезались легковая Lada, кроссовер Nissan и маршрутка ПАЗ. С места ДТП госпитализировали троих человек, один из них получил тяжелые травмы.

При обследовании сотрудники «Мостотреста» обнаружили дополнительные динамические нагрузки в пролетном строении, которые стали причиной упругих деформаций «крыла» моста. Это привело к кратковременному поднятию «клюва» разводного пролета примерно на 20 см. Источник ненормативных нагрузок на мост устанавливается. За день до ЧП на мосту с опережением срока завершились работы по укладке нового асфальто-бетонного покрытия. Возможно, вес покрытия превысил норму.

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Михаил Романов предполагает, что не только Володарский мост, но и другие разводные мосты Петербурга могут быть небезопасны для автомобилистов и пешеходов.

«Самопроизвольное раскрытие моста через Неву — это очень серьезное происшествие. Пострадали автомобилисты, но ведь, потерпевших могло быть и больше, — отмечает депутат Госдумы. — Этот инцидент может быть поводом для тревоги за состояние прочих разводных переправ Санкт-Петербурга».

Михаил Романов просит СКР и Генпрокуратуру проверить вероятность того, что причиной инцидента стала неготовность Володарского моста к эксплуатации после досрочно завершенного ремонта. Депутат также просит чиновников провести проверку деятельности заказчика работ — СПб ГБУ «Мостотрест», и подрядчика — компании «Лемминкяйнен строй».

«То, что на следующий день после досрочного окончания ремонта, мост пришел в негодность и при этом пострадали люди, снижает уровень доверия горожан к исполнителям работ и к органам, обязанным контролировать их качество. Возможно, заказчику и подрядчику ремонта вместо того, чтобы рапортовать о досрочном открытии движения по мосту, стоило потратить еще два дня на его тестирование при максимальной транспортной нагрузке», — предполагает Романов.

По мнению депутата, комплексная техническая проверка всех разводных мостов необходима для безопасности их эксплуатации, «для того, чтобы люди не боялись ездить и ходить по ним».

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