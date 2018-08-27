В Минобороны РФ рассказали о тратах на закупку вооружения

Москва, , 11:15 — REGNUM В России порядка 70% оборонного бюджета расходуется на разработку и закупку вооружений. Об этом в интервью «Вести FM» рассказал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Он подчеркнул, что по объему средств, которые Россия тратит на оборону, страна занимает шестое место в мире, в то время как военный бюджет Соединенных Штатов по совокупности превышает военные бюджеты всех государств мира. По причине несопоставимости ресурсов Россия не должна работать «вдогонку», а должна искать альтернативные методы военной защиты суверенитета, уточнил Ильницкий.

«В этой связи мы должны искать свои какие-то подходы к обеспечению безопасности страны», — отметил он.

Добавим, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что военный бюджет России на 2018 год составит $46 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США. Следует отметить, что в июне 2018 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать формироване космических войск как новой ветви ВС США.

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