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60 вузов Аргентины остаются закрытыми из-за забастовки преподавателей

Политика

27 августа бастующие профессора встретятся с министром образования для поиска решения проблемы низких зарплат

Буэнос-Айрес, 27 августа 2018, 11:19 — REGNUM  Преподаватели высших учебных заведений Аргентины начинают третью недели забастовки. Всего по всей стране сорваны занятия в 60 образовательных учреждениях, сообщает агентство Prensa Latina.

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27 августа представители профсоюзов преподавателей должны провести совещание с представителями правительства, на котором будет присутствовать министр образования Алехандро Финокьяро. Преподаватели отвергают предложение властей о потолке для повышения заработной платы в размере 15% и поэтапном увеличении выплат: это оставляет их за чертой бедности, поскольку не соотносится с темпами инфляции, которая растет быстрыми темпами в пораженной экономическим кризисом в стране. Кроме того, власти урезали финансирование вузов по требованию Международного валютного фонда, предоставившего кредит Аргентине в размере $50 млрд.

Напомним, в настоящее время в Аргентине разгар учебного года. Каникулы для учащихся стран Южной Америки приходятся на декабрь — февраль.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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