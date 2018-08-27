60 вузов Аргентины остаются закрытыми из-за забастовки преподавателей

Буэнос-Айрес, , 11:19 — REGNUM Преподаватели высших учебных заведений Аргентины начинают третью недели забастовки. Всего по всей стране сорваны занятия в 60 образовательных учреждениях, сообщает агентство Prensa Latina.

Читайте также: Правительство Аргентины признало, что впереди страну ждут месяцы кризиса

27 августа представители профсоюзов преподавателей должны провести совещание с представителями правительства, на котором будет присутствовать министр образования Алехандро Финокьяро. Преподаватели отвергают предложение властей о потолке для повышения заработной платы в размере 15% и поэтапном увеличении выплат: это оставляет их за чертой бедности, поскольку не соотносится с темпами инфляции, которая растет быстрыми темпами в пораженной экономическим кризисом в стране. Кроме того, власти урезали финансирование вузов по требованию Международного валютного фонда, предоставившего кредит Аргентине в размере $50 млрд.

Напомним, в настоящее время в Аргентине разгар учебного года. Каникулы для учащихся стран Южной Америки приходятся на декабрь — февраль.

Читайте также: Вузы Аргентины закроются на неделю из-за массовой забастовки преподавателей