Выборы в Якутии: заинтересованы лишь партии и кандидаты, население инертно

Якутск, , 11:14 — REGNUM Жители Якутии скорее демонстрируют утомление от обилия агитационной информации, нежели заинтересованность в выборах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Андрей Данилов, комментируя ход избирательных кампаний в Якутии в целом и в Якутске в частности.

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«Избиратели откровенно уже сами срывают листовки, которые висят у них на подъездах. Людей достали агитаторы, которые ходят по улицам, стучат в квартиры, звонят. Это всё уже достало людей, многие просто не берут агитпродукцию. Потому что выборов очень много, кандидатов ещё больше, поэтому восприятие скорее негативное. Явку может обеспечить максимум деревня. Население довольно инертно», — отметил эксперт.

По мнению Андрея Данилова, заинтересованы в выборах только агитаторы, сами кандидаты, члены партий и работники штабов. У жителей республики своих дел и проблем полно — «1 сентября на носу, картошку убирать надо, кто-то из отпусков даже не вернётся к 9 сентября».

По прогнозу эксперта, явка, скорее всего, будет низкая, даже несмотря на то, что людей в республике на избирательные участки будут усиленно сгонять.

На угасание интереса якутян к выборам, по мнению Андрея Данилова, ощутимо повлияло в том числе и выбытие из избирательной гонки за место в кресле мэра Якутска депутата Госсобрания республики Владимира Фёдорова.

«Активный, интересный кандидат мог показать хорошую борьбу, его бы многие поддержали. Горожане могли бы увидеть интересный результат и интересные выборы», — предположил эксперт.

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Он также считает, что росту интереса населения к избирательным кампаниям не способствуют и предвыборные лозунги: баннеров по городу много, но интересных практически нет.

«Единая Россия» выбрала единый образец, у них единый штаб и всё под шаблон — голубой фон с намёком на цвета своей партии. Над ними хорошо поработали фотографы и фотокорректоры. Но лозунги простенькие — «Якутия вперёд!», «На благо родного города!»… Никто ничего оригинального не придумал, кроме Ивана Степанова (кандидат «Справедливой России» в мэры Якутска — прим. ИА REGNUM ), который написал «Не буду пилить». Что пилить, непонятно — деньги, деревья или ногти? Есть и баннеры ЛДПР, и «Родины», везде висят и лица кандидатов, оригинальностью никто не отличился», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Якутии будут выбирать главу региона и депутатов Госсобрания республики. Помимо этого, населению Якутска предстоит проголосовать за мэра и состав представительного органа столицы региона. Кроме того, в Якутии пройдут выборы 15 глав районов.

В мэры Якутска, напомним, баллотируются спикер гордумы Якутска Александр Саввинов, заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный (Партия роста), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин (Партия ветеранов России). Депутата Госсобрания региона Владимира Фёдорова с этих выборов, напомним, отозвала выдвигавшая его партия «Родина», с жалобой на это он обратился в ЦИК РФ.