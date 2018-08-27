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В Смоленской области продолжат объединение муниципальных образований

Политика

Губернатор отметил важную роль ТОСов в развитии муниципалитетов

Смоленск, 27 августа 2018, 11:04 — REGNUM  Работа по объединению муниципальных образований Смоленской области продолжится. Об этом заявил губернатор Смоленской области Алексей Островский, выступая на открытии XIV съезда Совета муниципальных образований региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации 27 августа. В работе съезда приняли участие представители всех 257 муниципальных образований.

Глава региона отметил, что тема оптимизации территориальной организации местного самоуправления остается болезненной.

«Вместе с тем, предвидя вашу озабоченность, должен сказать, что работу по объединению муниципальных образований будем продолжать. Но обязан подчеркнуть, что, если в сельском поселении доход составляет менее 500 тысяч рублей, а только на заработную плату главы и аппарата администрации уходит вдвое больше, а порой и еще больше, — это абсолютно ненормально! Таких сельских поселений в прошлом году было 27. О решении каких задач местного значения можно говорить в подобных случаях?» — подчеркнул губернатор.

При этом серьезным резервом в решении вопросов местного самоуправления может стать деятельность органов территориального общественного самоуправления — ТОС. И если в большинстве муниципальных образований ТОСы успешно работают, то, например, Смоленск полностью «проседает» в данном направлении.

«Для крупнейшего муниципального образования региона это непростительно. Там, где нужно подавать пример, для чего имеются и кадровые ресурсы, и другие возможности, областной центр почему-то остается в тени», — заявил Алексей Островский.

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Развитие местного самоуправления
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