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Действия Кремля разрушают единство ЕС и НАТО — разведка Эстонии

Политика

Влияние Кремля направлено на то, чтобы сделать политику Запада более дружественной к России — Марран

Таллин, 27 августа 2018, 11:02 — REGNUM  Москва действует системно в своих попытках разделить единство стран Запада. Об этом в интервью газете Postimees заявил глава внешней разведки Эстонии Микк Марран.

По его словам, влияние Кремля направлено на то, чтобы сделать политику Запада более дружественной к России и «отменить санкции, введенные в связи с присоединением Крыма и конфликтом на Украине».

«Министерство иностранных дел Эстонии выявило политиков в странах Западной Европы, которые содействуют Кремлю и благотворно влияют на европейскую политику в отношении России», — отметил Марран.

Также он подчеркнул, что Москва «стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО», а это, в свою очередь, может представлять угрозу для Эстонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении получить с России материальную компенсацию за «советскую оккупацию» заявили министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс. В качестве компенсации российское посольство в Эстонии предложило властям прибалтийских стран «от мёртвого осла уши».

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Политическая жизнь Эстонии
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