Москва, , 10:50 — REGNUM Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что желать войны с Россией может лишь психически больной человек. Об этом пишут 27 августа «Известия».

По словам музыканта, который собирается приехать в Москву и Санкт-Петербург в рамках мирового тура Us+Them, и «отравление Скрипалей», и война на Украине были провокациями правительств стран Запада. Также Уотерс подчеркнул, что антироссийский курс Запада может плохо кончиться.

«Я бы хотел всему миру заявить: «Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать?» — цитирует издание его слова.

Также лидер легендарной рок-группы подчеркнул, что организация «Белые каски» создана не для помощи населению Сирии, а для пропагандистской борьбы против законного правительства страны.