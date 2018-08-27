Отмена визита Майка Помпео в КНДР: Южная Корея глубоко сожалеет

Сеул, , 12:45 — REGNUM Южная Корея выразила сожаление по поводу отмены визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР, сообщает Sindonews.

«Южнокорейская сторона глубоко сожалеет, что визит госсекретаря США в КНДР был отложен», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

В заявлении также говорилось, что было бы важно продолжить переговоры между Северной Кореей и США, которые способствуют общей цели денуклеаризации и мирному урегулированию на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с Майком Помпео, в котором госсекретарь США подробно объяснил южнокорейскому дипломату причину не состоявшегося визита.

По словам Кан Гён Хва, Майк Помпео расстроен отменой визита, поскольку все мировое сообщество возлагало большие надежды на эту встречу. Майк Помпео предложил продолжить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира, сохраняя при этом динамику диалога.

Госсекретарь США посещал Северную Корею три раза в апреле, мае и июле 2018 года.

Отмена визита Майка Помпео в КНДР произошла после того, как президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что отменил визит. «Я попросил Майка Помпео не ехать в Северную Корею, потому что я чувствую, что мы не добились достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, в сентябре должна состоятся двусторонняя встреча главы США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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