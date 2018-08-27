«Стыдно и позорно» — президент Молдавии осудил протесты оппозиции

Кишинёв, , 10:03 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал протесты, проведённые правыми оппозиционными партиями 26 августа в центре Кишинёва. Глава республики предупредил об опасности подобных проявлений политической активности.

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«То, что сделали партии сегодня на площади Великого Национального Собрания, — это позорно для демократии, и это печально, что так-то произошло в канун Дня езависимости», — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, «никто не имеет морального права использовать людей для манёвров в своих политических интересах».

https://www.facebook.com/dodon.igor1

«Стыдно за них и стыдно за всех, кто был у власти с 2009 года», — добавил глава государства.

Додон также отметил, что «это опасно для страны», если эта ненависть и этот хаос попадут с улицы в парламент. При этом президент Молдавии считает, что теперь гражданам страны будет легче «отделить зёрна от плевел» и сделать выбор на следующих парламентских выборах, которые состоятся 24 февраля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе лидеры молдавской оппозиции призвали граждан страны объединиться, чтобы «снести власть», и выйти на антиправительственный протест, запланированный в Кишиневе на 26−27 августа. В итоге вышедшие на площадь столицы республики в преддверии Дня независимости Молдавии манифестанты потребовали отставки правительства Павла Филипа. Они также потребовали от властей организовать свободные выборы в парламент и расследовать крупные коррупционные скандалы. Представители оппозиции прошли маршами по центру молдавской столицы, обвиняя руководство страны в воровстве.

Одновременно на той же площади акцию проводили и представители и сторонники партии «Шор». Между участниками протестов вспыхнули стычки, которые полиции удалось пресечь.

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