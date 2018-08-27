На выборах в гордуму Переславля оппозицию пытаются снять через суд

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:49 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области на выборах в городскую думу, которые пройдут 9 сентября, развернулась война исков о снятии кандидатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Снять пытаются кандидатов от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

С 16 августа 2018 года были поданы иски в суд о снятии Сергея Хабибулина, Виталия Изместьева, Александра Дымы, Александра Девяткина, Константина Гриднева — людей, известных в городе, лидеров своих партий. Большинство исков поданы от имени кандидатов в городскую думу от ЛДПР. Также иски подаются и самовыдвиженцами, ранее в городской общественной жизни Переславля не замеченными.

Справедливороссы и коммунисты подозревают, что кандидаты от ЛДПР подают иски по договоренности с «Единой Россией». Сергей Хабибулин сравнил тексты исковых заявлений о снятии его кандидатуры в областную и в городскую думы и выяснил, что эти тексты совпадают вплоть до знаков препинания.

«Получив иски, мы стали разбираться и выяснили, что иски точь-в-точь похожи манерой и знаками препинания на тот, который писал на меня кандидат от карликовой партии «Коммунисты России» некто Совин. Выходит, что автор исков — одно и то же лицо. Только партии используются разные. Даже на суде представитель ЛДПР был из Люберец. Вам это ни о чем не говорит?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер переславских справедливороссов Сергей Хабибулин.

Иск против Хабибулина подала секретарь приемной ЛДПР и также кандидат в городскую думу от партии Анастасия Бажанова. Суд этот иск отклонил. Также отклонены иски, поданные против Виталия Изместьева, Константина Гриднева и Александра Дымы. Снята на этапе регистрации кандидатура Владимира Шестернева. Суд снял кандидатуру Александра Девяткина.

В свою очередь руководитель переславского отделения ЛДПР и кандидат в депутаты городской думы Андрей Ватлин считает все обвинения в сотрудничестве с «Единой России» необоснованными.

Я полагаю, что здесь идет обычная политическая борьба в избирательных округах. Отмечу, что иски подают не только представители от ЛДПР. У нашей партии нет задачи снять с выборов других претендентов. Возможно, имеют место личные конфликты между кандидатами. Я согласен с тем, что оппозиционные партии должны держаться вместе, но если не удается достичь договоренностей, то ничего поделать нельзя, — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель переславского отделения ЛДПР Андрей Ватлин.

Сергей Хабибулин полагает, что авторы исков после отказов в переславском суде могут подать апелляции в областной суд. Не исключено, что кто-то из кандидатов до выборов лишится своего статуса. Похожая ситуация складывается на выборах в Ярославскую областную думу, где наблюдается большое количество исков о снятии, некоторые из которых удовлетворены.

Внеочередные выборы в Переславскую думу пройдут в связи с объединением городского округа Переславль-Залесский и Переславского района.

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